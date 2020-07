Catanzaro, insulti a migrante sul bus: “Africano di m***, vai in galera bastardo”



Sta facendo il giro del web un video in cui si vedono tre giovani migranti nordafricani essere insultati su un bus dell’Amc a Catanzaro da un passeggero per aver occupato un posto vietato dalle regole di sicurezza anti-Covid: “Africano di m***, vai in galera bastardo”. Dura la condanna della società: “Utilizzate parole ingiuriose e spregiative”.

