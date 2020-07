Caterina Balivo e la foto con Guido Brera al volante con le cuffie: “Violato il codice della strada”



Caterina Balivo al centro delle polemiche per una foto pubblicata su Instagram mentre viaggia in auto con i figli. Suo marito, Guido Maria Brera, indossa delle cuffie sonore nonostante ne sia fatto espresso divieto nell’art. 173 del Codice della Strada: “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore”.

