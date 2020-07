Cercasi Badante, ma “non di colore”: polemiche per il messaggio di un’agenzia a Pescara



“Dobbiamo contestualizzare anche in questo caso oppure possiamo dire che si tratta di una forma di discriminazione e, in particolare, di razzismo? denunciano dall’Anpi di Pescara, aggiungendo: “Possiamo chiedere alle Agenzie, tutte, di rifiutarsi di pubblicare annunci del genere perché non rispettano i principi costituzionali? Perché, per l’appunto, discriminano esseri umani rispetto ad altri esseri umani?”.

