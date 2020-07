“Cercasi receptionist maschio”: polemica per l’annuncio di un hotel di Cagliari



Un annuncio di lavoro è costato non poche polemiche a un hotel della catena Holiday Inn, a Cagliari. L’annuncio conteneva come di consueto le caratteristiche che doveva avere il candidato ideale e veniva specificato che stavano cercando un uomo. Diverse le proteste per la discriminazione di genere: “È un turno notturno, inopportuno farlo fare a una donna”, si difendono dall’hotel.

