Cerignola, ucciso a colpi di pistola mentre va al lavoro in scooter



Cataldo Cirulli, pregiudicato di 49 anni, è stato ucciso questa mattina in via Urbe al quartiere Toricelli a Cerignola, nel Foggiano. L’uomo stava andando al lavoro in scooter quando, intorno alle 7, è stato raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco alcuni dei quali lo hanno colpito al torace e alla schiena.

Continua a leggere



Cataldo Cirulli, pregiudicato di 49 anni, è stato ucciso questa mattina in via Urbe al quartiere Toricelli a Cerignola, nel Foggiano. L’uomo stava andando al lavoro in scooter quando, intorno alle 7, è stato raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco alcuni dei quali lo hanno colpito al torace e alla schiena.

Continua a leggere

Continua a leggere