Chi è Adara Molinero, la modella ex di Gianmarco Onestini che ha parlato del suo pene piccolo



Si chiama Adara Molinero la modella e youtuber diventata popolare in Italia pur senza avere mai partecipato a un programma locale. La sua fama arriva dalla Spagna e si è estesa fino a noi dopo lo switch che le fatto incrociare, durante l’edizione iberica del Grande Fratello Vip, l’italiano Gianmarco Onestini. Per lui Adara aveva lasciato Hugo Sierra, padre di suo figlio. Salvo poi, quasi un anno dopo quel momento, metterlo in imbarazzo rivelandone le deludenti, a suo dire, performance sessuali.

