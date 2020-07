Chi è Giulio Fratini, fidanzato di Raffaella Fico il cui padre possiede orologi per 1 miliardo



Si chiama Giulio Fratini l’imprenditore accreditato come nuovo compagno di Raffaella Fico. I due sono stati fotografati insieme a Positano in atteggiamenti inequivocabilmente intimi. Ad appena 28 anni, Giulio è stato inserito da Forbes nella lista dei talenti under 30 che si sono distinti nel 2020. Il padre, Sandro Fratini, è un noto collezionista di orologi. Il valore della sua preziosa collezione è stimato intorno al miliardo di euro.

