Chi è Sarah Balivo, la sorella di Caterina Balivo che ha partecipato a Pechino Express



Sarah Balivo è la sorella minore di Caterina Balivo, conduttrice Rai di Detto Fatto. Sarah ha 32 anni e nella vita è un architetto e designer: ha una vera e propria passione per le scarpe e ha fondato un suo brand personale. Sarah è molto estroversa e ama mostrare la sua vita privata sui social. Non è del tutto nuova al mondo dello spettacolo: nel 2018 ha partecipato a Pechino Express in coppia con la sorella di Simona Ventura, Sara Ventura. Lo scorso 18 luglio ha sposato il compagno Piero Cicconi sull’isola di Favignana.

