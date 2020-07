“Chi ti ha tradito verrà tradito”, Belén e il karma che sembra una stoccata a Stefano De Martino



Il karma, la legge del contrappasso, perfino la giustizia divina: vi si appiglia anche Belén Rodriguez in un momento delicato come quello che sta vivendo. Mentre la seconda separazione da Stefano De Martino tiene banco sulle copertine delle riviste di settore, sul web e sui social, la showgirl sembra volere comunicare a quanti la seguono di non avere ancora superato completamente questo periodo difficile.

Continua a leggere



Il karma, la legge del contrappasso, perfino la giustizia divina: vi si appiglia anche Belén Rodriguez in un momento delicato come quello che sta vivendo. Mentre la seconda separazione da Stefano De Martino tiene banco sulle copertine delle riviste di settore, sul web e sui social, la showgirl sembra volere comunicare a quanti la seguono di non avere ancora superato completamente questo periodo difficile.

Continua a leggere

Continua a leggere