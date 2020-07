Chieti, incidente in spiaggia: trafitto da una canna mentre gioca a pallone, ferito 24enne



Un ragazzo di 24 anni di Fossacesia (Chieti) è rimasto ferito mentre giocava a pallone in spiaggia con alcuni amici: una canna di bambù, utilizzata per delimitare la porta, gli si è conficcata fra torace e addome. Soccorso dal 118, il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico in ospedale.

