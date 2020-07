Chrissy Teigen ha tolto le protesi al seno: “Non mi credete? Ecco le cicatrici”



Chrissy Teigen si è sottoposta a un intervento per togliere le protesi al seno e tornare alla sua taglia naturale. Poco prima dell’operazione aveva spiegato: “Sono stufa, avrò ancora il seno ma sarà fatto solo di grasso”. In tanti, tuttavia, hanno messo in dubbio che lo abbia fatto davvero. Così, la moglie di John Legend ha mostrato le cicatrici.

