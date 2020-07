Claudia Galanti dopo la morte del padre: “In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita”



La modella 39enne parla, in un’intervista al Corriere, della recente perdita del padre, scomparso in Uruguay lo scorso giugno. Un tragico evento che ha segnato un percorso già molto sofferto per l’ex nafraga, orfana di mamma, che nel 2014 perse anche la figlia di 9 mesi. Oggi Claudia Galante sta ritrovando la sua serenità attraverso il suo progetto nel mondo della cucina: “Dovevo ripescare dal mio passato qualcosa che mi aveva fatto sentire bene”.

