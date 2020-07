ClioMakeup Zammatteo: “Finalmente torniamo in Italia dopo 12 anni a New York”



ClioMakeup Zammatteo, 37enne magnate della cosmetica online, ha deciso di tornare in Italia il primo settembre. Dopo 12 anni trascorsi a New York con il marito Claudio Midolo, dal quale ha avuto le due figlie Grace e Joy, la makeup artist più desiderata dalle star (e dalle donne comuni sul web) ha deciso di rimpatriare, probabilmente dopo l’enorme spavento che il coronavirus gli ha fatto prendere in America.

