"Col cuore, in mare", la foto di Barbara D'Urso in bikini fa il pieno di mi piace



Boom di like per Barbara D’Urso che, all’inizio delle sue vacanze estive, posta su Instagram una foto scattata al mare. È in bikini, con una mano appoggiata sul “cuore”, suo cavallo di battaglia nella comunicazione, e gli occhiali che coprono la parte superiore del viso. La forma della conduttrice, a 63 anni, è ancora perfetta.

