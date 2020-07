Come è morto Stefano, il bimbo di 12 anni caduto in un pozzo: la botola non ha retto il suo peso



Si chiamava Stefano Borghes il bambino di 12 anni precipitato ieri mattina in un pozzo artesiano di trenta metri a Gorizia, nel cuore del Parco Coronini Cronberg. Il bimbo sarebbe salito sulla botola metallica che in quel momento era chiusa ma ha ceduto sotto il suo peso lasciandolo cadere nel vuoto.

