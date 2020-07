Com’è nato il focolaio di Pojana Maggiore che spaventa il Veneto



Come è scoppiato il nuovo focolaio di Coronavirus in Veneto? Al centro il manager della Laserjet, azienda di Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza, che, nonostante avesse manifestato febbre alta e tosse di ritorno da un viaggio in Serbia, avrebbe partecipato a un funerale e ad un festa di compleanno. Altre cinque persone sono risultate positive e 89 sono finite in quarantena. Il figlio dell’imprenditore: “Al suo comportamento non trovo alcuna giustificazione logica”.

