Concerti dal balcone sott’accusa: “Multati e denunciati per disturbo della quiete pubblica”



Il Concertino dal Balconcino continua la sua battaglia con la città. Il duo musicale Punk Lirico da 10 anni si esibisce dal balcone di casa propria nel centro di Torino e ha ospitato oltre 1000 artisti di ogni genere, da poeti a cantautori. Sono famosi al punto da essere fissi dal 2014 nella guida Lonely Planet come “esperienza da fare” in città. Oggi protestano per un bando che li vedrebbe esclusi proprio perchè a processo dal gennaio 2019 per disturbo alla quiete pubblica. Loro non mollano e rilanciano con una serie di appuntamenti dal loro balcone nelle prossime settimane.

