Contaminazione da aflatossine, farina ritirata dal mercato: l’avviso del Ministero della Salute



Nel dettaglio il prodotto ritirato è il “Mix a base di Farina di castagne” venduto con il marchio le Farine magiche del gruppo alimentare Lo Conte. Come recita l’avviso del ministero della salute, l richiamo dell’intero lotto effettuato in via precauzionale dal produttore si è reso necessario per una contaminazione da aflatossine.

