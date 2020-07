Corinne Cléry non parla col figlio da 4 anni: “Capitolo chiuso, per il dolore mi sono ammalata”



L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip torna a parlare del rapporto oggi inesistente con il suo unico figlio Alexandre Wayaffe, nato dal suo primo matrimonio. I due non si parlano da ben 4 anni: “Per il dolore mi sono anche ammalata, mi si gonfiava la faccia. Mi dispiace per lui perché si sta perdendo una grande mamma”.

