Coronavirus, Crisanti: “La nuova ondata potrebbe arrivare già fine agosto”



Forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste. Ma non voglio per forza essere pessimista, magari siamo più bravi, più efficaci nell’isolare i focolai”. Queste le parole del professor Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova.

Continua a leggere



Forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste. Ma non voglio per forza essere pessimista, magari siamo più bravi, più efficaci nell’isolare i focolai”. Queste le parole del professor Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova.

Continua a leggere

Continua a leggere