Coronavirus, dati Iss: l’età media dei casi scende intorno ai 40 anni



L’età media dei casi di Coronavirus diagnosticati nell’ultima settimana è intorno ai 40 anni: “Questo è in parte dovuto alle caratteristiche dei focolai che vedono un sempre minor coinvolgimento di persone anziane e in parte all’identificazione di casi asintomatici tramite screening in fasce di età più basse”, si legge nel report settimanale di monitoraggio del ministero della Salute e Istituto superiore sanità (Iss).

