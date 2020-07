Coronavirus, il monitoraggio dell’Iss: indice Rt sopra 1 in 6 regioni



Report settimanale di monitoraggio del ministero della Salute e Iss riferito al periodo 13-19 luglio. In 6 regioni Rt sopra 1, in 3 è a zero. “Il numero complessivo dei nuovi casi diagnosticati è molto basso”. Monito di Rezza: “Sottoporsi a quarantena se si viene da Paesi a rischio”

Continua a leggere



Report settimanale di monitoraggio del ministero della Salute e Iss riferito al periodo 13-19 luglio. In 6 regioni Rt sopra 1, in 3 è a zero. “Il numero complessivo dei nuovi casi diagnosticati è molto basso”. Monito di Rezza: “Sottoporsi a quarantena se si viene da Paesi a rischio”

Continua a leggere

Continua a leggere