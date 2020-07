Coronavirus, Istat-Iss: “Da gennaio a maggio 32mila morti in eccesso rispetto agli anni scorsi”



Secondo il terzo rapporto Istat-Iss dal titolo “Impatto dell’epidemia covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente”, da gennaio a maggio 2020 in Italia sono stati registrati quasi 33mila decessi in eccesso rispetto allo stesso periodo nel 2015-2019. Ma a maggio si è avuto un cambio di rotta con una riduzione del 2,2% dei decessi complessivi nelle zone a bassa diffusione del virus. In controtendenza la Lombardia e il Trentino Alto-Adige.

