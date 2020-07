Coronavirus, ultime notizie 13 luglio: Messico supera l’Italia per numero di morti



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 13 luglio. Secondo i dati dell’ultimo bollettino, tornano a salire i contagi da Coronavirus in Italia, con 234 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Salgono anche le vittime con ulteriori 9 decessi. Nel Mondo sono oltre 12,8 milioni le persone contagiate all’inizio della pandemia mentre i morti sono oltre 568mila. Preoccupa la situazione in America: il Messico è diventato il quarto Paese al mondo con il più alto bilancio di morti da coronavirus, superando anche l’Italia.

