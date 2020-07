Coronavirus, ultime notizie:



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 5 luglio. 235 nuovi casi e 21 morti nell’ultimo bollettino. Aumenta l’indice di contagio RT in Veneto, Emilia Romagna e Lazio, il viceministro Sileri: “Ogni nuovo focolaio è una battaglia”. Nuovo record di contagi in USA.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 5 luglio. 235 nuovi casi e 21 morti nell’ultimo bollettino. Aumenta l’indice di contagio RT in Veneto, Emilia Romagna e Lazio, il viceministro Sileri: “Ogni nuovo focolaio è una battaglia”. Nuovo record di contagi in USA.

Continua a leggere

Continua a leggere