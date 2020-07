Coronavirus, ultime notizie:



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 10 luglio. 214 nuovi contagi e 12 decessi nell’ultimo bollettino, il Ministro Boccia: “Continueremo a bloccare i voli dei Paesi non in sicurezza”. Dopo il focolaio scoppiato in Bartolini ci sarebbero altri 31 casi positivi in Tnt a Bologna. Oltre 12 milioni di contagi nel mondo, secondo uno studio il Coronavirus circolava in USA già a febbraio.

