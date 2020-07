Coronavirus, ultime notizie: altri 39mila contagi in un giorno in Usa



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 6 luglio. 192 nuovi casi nell’ultimo bollettino e 7 decessi, di cui 6 in Lombardia. Nuovi focolai in sette regioni d’Italia, il Ministero della Salute valuta l’estensione del Tso per i positivi che rifiutano il ricovero. Nel mondo i contagi da Coronavirus superano gli 11 milioni di cui 2,9 milioni solo in Usa dove si registrano altri 39mila contagi in un giorno.

