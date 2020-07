Coronavirus, ultime notizie di oggi: oltre 16 milioni di casi e quasi 650mila morti nel mondo



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 27 luglio. Ieri i nuovi casi di Covid-19 nel nostro Paese sono stati 275, in lieve aumento rispetto a sabato, e 5 le vittime. Per il secondo giorno consecutivo non sono stati registrati morti in Lombardia, la regione più colpita dallʼinfezione. Il Ministro Speranza: “Dati esteri preoccupanti, tutelare il nostro Paese”. Per Crisanti possibile nuova ondata già a fine agosto. Superati i 16 milioni di casi nel mondo.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 27 luglio. Ieri i nuovi casi di Covid-19 nel nostro Paese sono stati 275, in lieve aumento rispetto a sabato, e 5 le vittime. Per il secondo giorno consecutivo non sono stati registrati morti in Lombardia, la regione più colpita dallʼinfezione. Il Ministro Speranza: “Dati esteri preoccupanti, tutelare il nostro Paese”. Per Crisanti possibile nuova ondata già a fine agosto. Superati i 16 milioni di casi nel mondo.

Continua a leggere

Continua a leggere