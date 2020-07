Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo:



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 24 luglio. Aumentano i nuovi contagi da Covid-19 in Italia: sono 306, di cui 82 in Lombardia, secondo l’ultimo bollettino. Il premier Conte porterà in Parlamento la proposta di prorogare al 31 ottobre lo stato di emergenza. Oltre 15 milioni di contagi da Covid-19 nel mondo, di cui più di 3 milioni in Europa.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 24 luglio. Aumentano i nuovi contagi da Covid-19 in Italia: sono 306, di cui 82 in Lombardia, secondo l’ultimo bollettino. Il premier Conte porterà in Parlamento la proposta di prorogare al 31 ottobre lo stato di emergenza. Oltre 15 milioni di contagi da Covid-19 nel mondo, di cui più di 3 milioni in Europa.

Continua a leggere

Continua a leggere