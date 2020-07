Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 379 nuovi positivi nelle ultime 24 ore



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 31 luglio. Il numero dei contagi al covid-19 è salito a quota 247.537, con un incremento di 379 persone nelle ultime 24 ore. Nove le vittime secondo l’ultimo bollettino (ieri +3), in totale i morti sono 35.141. Solo in Lombardia registrati 77 nuovi casi e 4 morti. I casi di coronavirus hanno superato i 17 milioni a livello mondiale.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 31 luglio. Il numero dei contagi al covid-19 è salito a quota 247.537, con un incremento di 379 persone nelle ultime 24 ore. Nove le vittime secondo l’ultimo bollettino (ieri +3), in totale i morti sono 35.141. Solo in Lombardia registrati 77 nuovi casi e 4 morti. I casi di coronavirus hanno superato i 17 milioni a livello mondiale.

Continua a leggere

Continua a leggere