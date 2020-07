Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: in Spagna oltre 1.153 contagi: è record



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 30 luglio. I nuovi casi di Covid-19 sono 288, le vittime sono 6. C’è l’okay del Cdm alla proroga dello stato di emergenza per il coronavirus fino al 15 ottobre. Il premier Conte precisa: “Proroga non vuol dire un ritorno al lockdown”. I morti negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1.592, il numero più alto da due mesi e mezzo, su 60.000 nuovi casi: superate le 150mila vittime. In Cina 101 nuovi casi, mai così tanti in 3 mesi. In Spagna sono oltre 1.153: record dal 2 maggio. Timori per una seconda ondata anche in Germania.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 30 luglio. I nuovi casi di Covid-19 sono 288, le vittime sono 6. C’è l’okay del Cdm alla proroga dello stato di emergenza per il coronavirus fino al 15 ottobre. Il premier Conte precisa: “Proroga non vuol dire un ritorno al lockdown”. I morti negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1.592, il numero più alto da due mesi e mezzo, su 60.000 nuovi casi: superate le 150mila vittime. In Cina 101 nuovi casi, mai così tanti in 3 mesi. In Spagna sono oltre 1.153: record dal 2 maggio. Timori per una seconda ondata anche in Germania.

Continua a leggere

Continua a leggere