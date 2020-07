Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Oms: “259.848 casi in 24 ore, è record”



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 19 luglio. Gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus in Italia registrano 249 nuovi casi e 14 morti. Secondo l’Oms, nelle ultime 24 ore è stato raggiunto un nuovo record di contagi a livello globale: ben 259.848, che portano il totale a 14.288.898 (negli Usa più di 60mila nuove infezioni). In corso a Bruxelles il Consiglio europeo straordinario sul Recovery Fund: è scontro tra Italia e Olanda: oggi si continua a negoziare.

