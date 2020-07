Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Oms, incremento record di casi



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 25 luglio. I nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 252, in lieve flessione rispetto ai dati degli ultimi due giorni, e 5 vittime, uno dei dati più bassi dall’inizio della pandemia. Negli ultimi 14 giorni si riscontrano stime superiori ad 1 in sei Regioni dove si sono verificati recenti focolai. Scatta in Italia la quarantena per chi è stato in Romania e Bulgaria. I contagi di coronavirus nel mondo continuano ad aumentare a ritmo sostenuto. In Europa 3 milioni di casi, gli Stati Uniti superano i 4 milioni di contagi.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 25 luglio. I nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 252, in lieve flessione rispetto ai dati degli ultimi due giorni, e 5 vittime, uno dei dati più bassi dall’inizio della pandemia. Negli ultimi 14 giorni si riscontrano stime superiori ad 1 in sei Regioni dove si sono verificati recenti focolai. Scatta in Italia la quarantena per chi è stato in Romania e Bulgaria. I contagi di coronavirus nel mondo continuano ad aumentare a ritmo sostenuto. In Europa 3 milioni di casi, gli Stati Uniti superano i 4 milioni di contagi.

Continua a leggere

Continua a leggere