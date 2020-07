Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: pandemia accelera, superati i 16 milioni di casi



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 28 luglio. Ieri i nuovi casi di Covid-19 nel nostro Paese sono stati 170, in calo dunque rispetto a domenica, e 5 le vittime (stesso numero di ieri). Per il quarto giorno consecutivo non sono stati registrati morti in Lombardia, la regione più colpita dallʼinfezione. Secondo l’Oms, nel mondo la pandemia accelera: “Casi raddoppiati nelle ultime 6 settimane”. Negli Usa altri 57mila casi, ma l’epicentro dell’emergenza resta l’America Latina. Allerta di nuovo in Cina.

