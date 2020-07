Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: risalgono i contagi, 282 in un solo giorno



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 23 luglio. Crescono i nuovi contagi in Italia: 282 registrati nell’ultimo bollettino, di cui 51 in Lombardia. Ministro Lamorgese al question time alla Camera: “Stiamo lavorando per effettuare i tamponi a tutti i migranti che sbarcano”. Superati i 15 milioni di contagi da Covid-19 nel mondo, quasi 4 milioni di casi in USA.

