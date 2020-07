Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: superati i 15 milioni di casi, mille morti in USA



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 22 luglio. 128 nuovi contagi e 15 morti da Coronavirus in Italia nell’ultimo bollettino, salgono a oltre 15 milioni i casi di Covid-19 nel mondo. Firmato l’accordo europeo sul Recovery Fund; nuovi focolai di Coronavirus in tutta Italia da Nord a Sud. Negli USA la pandemia è fuori controllo.

