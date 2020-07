Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: vittime al minimo storico dall’inizio dell’emergenza



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 20 luglio. Sono 219 i contagi registrati nelle ultime ore, solo 3 i decessi, vittime al minimo storico dall’inizio dell’emergenza. I nuovi contagi di coronavirus nel mondo sono stati 259.848 casi in 24 ore. Negli Stati Uniti sono stati registrati 67.574 nuovi casi in un giorno.

