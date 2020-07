Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo:



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 18 luglio. 237 nuovi contagi in Italia e 11 decessi, nel mondo sono oltre 13,5 milioni i casi accertati di Coronavirus. Nuovo focolaio a Savona: 18 contagiati, il cluster in un ristorante. Tra le ipotesi in campo nel caso di una seconda ondata in Italia durante l’autunno, un sistema di mini zone rosse per isolare i focolai.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 18 luglio. 237 nuovi contagi in Italia e 11 decessi, nel mondo sono oltre 13,5 milioni i casi accertati di Coronavirus. Nuovo focolaio a Savona: 18 contagiati, il cluster in un ristorante. Tra le ipotesi in campo nel caso di una seconda ondata in Italia durante l’autunno, un sistema di mini zone rosse per isolare i focolai.

Continua a leggere

Continua a leggere