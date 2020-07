Coronavirus, ultime notizie: Jair Bolsonaro ha i sintomi della malattia



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 7 luglio. 208 nuovi positivi e 8 morti nell’ultimo bollettino, oltre 11 milioni di contagi nel mondo. Il Ministro della Salute Speranza: “Tamponi per chi arriva dai Paesi extra Schengen”. Dal Brasile la notizia che il Presidente Jair Bolsonaro ha sintomi della malattia. Nuovo lockdown nello stato di Victoria, in Australia; in Israele richiudono bar, discoteche e palestre.

