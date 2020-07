Coronavirus, ultime notizie: nel mondo superati i 12 milioni di casi



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 9 luglio. 193 contagi e 15 decessi nell’ultimo bollettino, i nuovi casi in Lombardia sono 71. Nuovo focolaio in un’azienda di Parma: sono 33 i dipendenti positivi al Covid-19. Tre milioni di casi negli Stati Uniti, in Austria e Catalogna torna l’obbligo della mascherina.

