Coronavirus, ultime notizie: nuovo record di contagi in Usa, oltre 68.400 in 24 ore

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 17 luglio. Gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus in Italia registrano 230 nuovi casi e 20 morti; oltre 35mila i decessi totali. Sono più di 13,5 milioni i casi di Coronavirus nel mondo. Nuovo focolaio a Cosenza, nella sede della Croce Rossa di Jesolo 43 persone positive al Covid-19. Nuovo record di contagi giornaliero in Usa con oltre 68.400 casi in 24 ore.

