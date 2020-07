Coronavirus, ultime notizie: oltre 13,5 milioni di casi nel mondo



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 16 luglio. 162 nuovi contagi da Coronavirus in Italia e 13 decessi. Oltre 13.5 milioni di contagi nel mondo e nuovo record giornaliero negli Stati Uniti; la Commissione Europea emana le linee guida per evitare lo scoppio di nuovi focolai e un secondo lockdown.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 16 luglio. 162 nuovi contagi da Coronavirus in Italia e 13 decessi. Oltre 13.5 milioni di contagi nel mondo e nuovo record giornaliero negli Stati Uniti; la Commissione Europea emana le linee guida per evitare lo scoppio di nuovi focolai e un secondo lockdown.

Continua a leggere

Continua a leggere