Coronavirus, ultime notizie: oltre 50mila nuovi casi negli Usa in 24 ore



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 2 luglio. 183 nuovi contagi nell’ultimo bollettino, i casi totali in Italia salgono a 240.760. Oltre 10 milioni di contagi da Coronavirus nel mondo. Nel focolaio di Mondragone zona rossa prolungata fino al 7 luglio; il 13 luglio riapre l’aeroporto di Linate. In Usa continua l’impennata di casi: oltre 50mila in 24 ore.

