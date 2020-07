Coronavirus, ultime notizie: Oms: “Probabile che virus si diffonda nell’aria”. Usa, record di morti



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 8 luglio. 137 nuovi casi e 30 decessi nell’ultimo bollettino: i morti sono in aumento rispetto ai giorni precedenti. Sospesi i voli dal Bangladesh, il Presidente del Brasile Bolsonaro positivo al Coronavirus. Oltre 200mila morti di Covid-19 in Europa ma a preoccupare è l’America con tre milioni di casi nei Paesi latinoamericani e nuovo record giornaliero in Usa.

