Coronavirus, ultime notizie: raggiunti i 13 milioni di casi nel mondo



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 14 luglio. 169 nuovi contagi e 13 morti nell’ultimo bollettino sul Coronavirus in Italia, oltre 12 milioni di contagi nel mondo. Oggi in Parlamento il Ministro della Salute Speranza esporrà il nuovo dpcm valido fino al 31 luglio.

