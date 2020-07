Cristina Incorvaia: “Sono stata con Cristian Gallella, mai solida la storia con Tara Gabrieletto”



Cristina Incorvaia, volto del trono over di Uomini e Donne e successivamente protagonista di Temptation Island, confessa di essere stata legata a Cristian Gallella, reduce dalla separazione con Tara Gabrieletto. “È un mio ex di tanti anni fa”, racconta la donna, “Con Tara non li ho mai visti benissimo come coppia, non li ho visti così solidi”.

