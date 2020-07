Cuneo, bimbo di un anno e nove mesi cade nella piscina e annega davanti alla mamma



Un bimbo di un anno e nove mesi è morto oggi all’ospedale Regina Margherita di Torino dove era stato accompagnato in elisoccorso, in condizioni disperate, la sera di martedì 7. Il piccolo è caduto in una piscina gonfiabile piena d’acqua nel giardino di casa.

