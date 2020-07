Dalla strada alla pista, la storia dei ragazzi siciliani che ora sfrecciano in sicurezza



Il sogno di correre in pista e non scorrazzare per le strade. Passione e divertimento coniugato in sicurezza. Così tanti giovani siciliani di Caltagirone, nel catanese, iscritti in un corso di formazione, hanno avuto l’opportunità la possibilità di studiare, costruire le moto e correre in sicurezza nelle piste:”Se hai passione per le moto non avrai soldi per le droghe”

