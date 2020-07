Dayane Mello: “Antinolfi corteggiava Belen Rodriguez mentre stava con me, è affamato di popolarità”

Dayane Mello: “Antinolfi corteggiava Belen Rodriguez mentre stava con me, è affamato di popolarità”



La modella brasiliana ha frequentato per un breve periodo Gianmaria Antinolfi, il manager che oggi è legato a Belen Rodriguez. Dalle pagine di Chi, la Mello lancia un appello alla collega senza risparmiare frecciatine ad Antinolfi, secondo lei in cerca di visibilità: “Apri gli occhi! Mi ha riempito di bugie, teneva il piede in due scarpe”.

