Diandra, allevatrice di vacche per rimanere in Sicilia: “Mi sento felice e soddisfatta”



Lei è Diandra, siciliana di Sortino in provincia di Siracusa, è una giovane allevatrice di vacche limousine. Ha deciso di rimanere nella sua terra per dedicarsi all’azienda portata avanti dal nonno e dal padre. Dopo gli studi, ha capito che il suo futuro era prendere in mano le redini dell’azienda.”Amo il mio lavoro ma non siamo considerati”.

